عراجي: لبنان خالٍ من "الفطر الأسود"

A + A -

كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنه "لم يسجل حتى الساعة أي حالة بالفطر الأسود في لبنان وما تحدثت عنه في حديث إذاعي أمس هو تسجيل حالات منه في الهند"، موضحا أن "الفطر الأسود يظهر عند مصابي كورونا الذي يأخذون أدوية كورونا وأدوية التهابات ونقص في المناعة وهذه الفطريات تظهر عادة على الخد وتؤثر على العين وقد تؤدي الى فقدان البصر وكذلك قد تؤثر على الرائة وتشكل خطر كبير عليها وكذلك تؤثر على القلب ونسبة خطورتها 50??".

وشدد على أن "لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن وزارة الصحة بشأن تسجيل أي حالات منه في لبنان".

وعن تراجع إصابات ووفيات كورونا، اعتبر عراجي أن "التراجع في عدد الإصابات هو مؤشر إيجابي، فهناك العديد من المستشفيات قد أقفلت أقسام كورونا ونسبة الإيجابية في الفحوصات قد تراجعت وهذا يعني ان الوباء خف بشكل كبير"، آملًا أن "تستمر الأرقام هكذا في الفترة المقبلة وأن يلتزم الناس أكثر خصوصا في الشهرين المقبلين لنستطيع تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس لأننا نحتاج الى تلقيح 80?? من المواطنين والمقيمين للوصول الى المناعة المجتمعية".