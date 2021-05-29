"ماراثون أسترازينيكا" يُسجّل تلقيح 10 آلاف شخص حتى الساعة... "الوقت مفتوح للجميع"

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نجحت وزارة الصحة العامة، من خلال حملتها على الأراضي اللبنانية، تحت اسم "ماراتون أسترازينيكا" في تحقيق تلقيح 10 آلاف شخص خلال النهار من مختلف الجنسيات المقيمة في لبنان.



وأعلنت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، تسجيل تلقيح 10 آلاف شخص حتى الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم، أي قبل نصف ساعة من الموعد المحدّد لإنتهاء الحملة.



وشكرت وزارة الصحة ثقة الأشخاص الذين توافدوا للتلقيح، معلنةً أنّ "الوقت مفتوح حتى الانتهاء من جميع المتواجدين بالمراكز، ومستمرون معكم لسلامة الجميع".

ومن المتوقّع أن يُمدَّد وقت حملة التطعيم نظراً للإقبال الكثيف على مراكز التطعيم.



وكانت وزارة الصحة قد نوّهت، في بيان، بإقبال المواطنين والمقيمين في لبنان على حملة "ماراتون استرازينيكا"، حيث قارب عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الرابعة والنصف من بعد الظهر، تسعة آلاف شخص.



وذكرت الوزارة بأنّ "المراكز المعتمدة للتلقيح بـ"أسترازينيكا" مستمرة بتقديم هذه الخدمة حتى السادسة من هذا المساء في مختلف المناطق اللبنانية"، داعيةً مَن "لم يتلقَّ اللقاح حتى الآن ويتجاوز عمره ثلاثين عاما إلى عدم التردد والإقبال على التلقيح مع مستند تعريفي رسمي، فزيادة عدد الملقحين تزيد من نسبة تمنيع المجتمع وتحقيق سلامته الصحية، مما يسهم في تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية".