توقيف أشخاص في منطقة الضاحية الجنوبية

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



أوقفت مديرية المخابرات في منطقة الضاحية الجنوبية، المواطنين (ا.ز) و(ع.ش) و(م.ز) و(ع.ن)، والفلسطينيَّين (ع.س) و(ب.د) والسوري (ز.ج)، لوجود عدة مذكرات توقيف بحقهم بجرائم مختلفة، أبرزها: تهديد عناصر من المديرية المذكورة، تجارة وترويج المخدرات وتعاطيها، تأليف عصابة مسلحة والمشاركة في الإشكال الذي أدّى إلى مقتل المدعو (ع.ص)، إطلاق النار وتجارة أسلحة حربية، شراء وبيع دراجات نارية مسروقة، ترويج عملة مزورة، تسهيل أعمال دعارة.

ضُبطت بحوزتهم كمية من المخدرات وأجهزة خلوية ومسدس حربي ومبلغ من المال.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.