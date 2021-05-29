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الموت يغيّب حسام الصباح

29
MAY
2021
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توفي الممثل اللبناني حسام الصباح متأثراً بمضاعفات إصابته بحادث سير تعرّض له منذ 10 أيام.
 
وكان تعرض الممثل والمخرج المسرحي حسام الصباح (63 عاما) لحادث سير مروع على طريق المصيلح، حين كان متوجها الى منزله في مدينة النبطية، وفقد السيطرة على سيارته وانقلبت به وسط الاوتوستراد، ونقل الى مستشفى الراعي في صيدا حيث كان ادخل غرفة العناية الفائقة.
 
ومن آخر أعمال الممثل الراحل مسلسل "عشرين عشرين" ولعب فيه دور "ابو الليل".
 
ونعت نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان، الصباحـ عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "بمزيد من الأسى و التسليم بقضاء الله نقابة الممثلين في لبنان تنعى الزميل حسام الصباح الذي توفي صبيحة هذا اليوم .
 
حسام الصباح عضو مجلس نقابة الممثلين السابق الممثل المسرحي و التلفزيوني و السينمائي المميز يأخلاقه و حبه لجميع زملائه و حب الجميع له.
 
مجلس نقابة الممثلين يتقدم من عائلة المرحوم حسام و زملائه و اقاربه و عموم الشعب اللبناني بأحر التعازي راجين من الله ان يتغمده بواسع رحمته و يدخله فسيح جنانه".
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