طقس ربيعي ... ماذا عن درجات الحرارة؟

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يسيطر على لبنان طقس ربيعي اعتيادي ومستقر حاليا ويستمر اليوم وغدا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتعود وترتفع الاثنين لتصبح حارة نهارا وفوق المعدلات.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح غربية ضعيفة تعتدل احيانا

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاحد: طقس ربيعي اعتيادي مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٦ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية نشطة احيانا خاصة شمالا ٥٠كم/س.

الاثنين: طقس ربيعي حار نهارا مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٣١ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٥كم/س.