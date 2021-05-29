طقس ربيعي ... ماذا عن درجات الحرارة؟

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يسيطر على لبنان طقس ربيعي اعتيادي ومستقر حاليا ويستمر اليوم وغدا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتعود وترتفع الاثنين لتصبح حارة نهارا وفوق المعدلات.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح غربية ضعيفة تعتدل احيانا
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة
تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الاحد: طقس ربيعي اعتيادي مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٦ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية نشطة احيانا خاصة شمالا ٥٠كم/س.
الاثنين: طقس ربيعي حار نهارا مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٣١ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٥كم/س.