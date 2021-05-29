ديبلوماسي عربي ينصح ناشر موقع إخباري: محتواه لا يليق بشخصيتك

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قال ديبلوماسي عربي في مجلس خاص انه يستغرب المحتوى الذي يقدمه موقع إخباري، وهو ما لا يليق أو يتناسب مع شخصية ناشره، وهو نائب بيروتي.

ورأى أن غالبية كتّاب الموقع لا يخفون فئويتهم، فيما القلّة الباقية من الكتاب، المفترض أن تضيف نكهة تحريرية - تحليلية بلون آخر، تكتب بما يرضي رئيس تحرير الموقع ومدير تحريره.

ونصح الديبلوماسي ناشر الموقع بإعادة النظر في سياسته التحريرية، اذا أراد أن يعكس حقيقةً الغاية السياسية - الاعلامية من الموقع، وخصوصا أنه أورد في شرح علّة اطلاقه يوم ١٤ شباط ٢٠٢٠ أنه أراده "منبراً للدفاع عن تلك الأسس (الثلاث، الدستور والشعب والأرض) التي انهارت. هي أسس لا هوية طائفية لها، ولا لون حزبياً لها"، فيما الغالبية العظمى من مقالاته فئوية بحتة وتتقزّم في سياق شديد الضيق، عدا عن المعطيات الخاطئة والمغلوطة التي تشوب مقالات عديدة.