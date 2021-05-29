عناوين الصحف ليوم السبت 29 أيار 2021

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الأخبار

فلسطين: معركة عزل السلطة تنطلق

رئيس المجلس ينتظر مَن ليس يُنتَظر

أكثر من 8 مليارات دولار في 27 شهراً | مصارف لبنان: خسائر تطيح الرساميل وزيادة الـ20 بالمئة

هل يسعى ماكرون إلى رفع العقوبات الأميركيّة عن باسيل؟

البناء

سورية تحتفل بنصرها السياسي بعد العسكري… والأسد: ستخترق رسائلكم كل الحواجز والدروع

برّي وحزب الله يهنئان الأسد… وحردان: سورية معكم قوة حاسمة في معادلات المنطقة والعالم

تفاؤل بنتائج إيجابيّة على المسار الحكوميّ… والحريريّ أمام امتحان جدّية السير بتشكيلة جديدة

الجمهورية

باريس وواشنطن: وقف التعطيل فوراً

شراكة أمنية لبنانية - أميركية

الوقت يسابق التأليف.. وينتظر الحريري.. الســعودية: لتجاوز المصالح

اللواء

الحريري غداً في بيروت.. وورشة اقتراحات حول «حلّ الوزيرين»

الإستقالات النيابية واردة تحت ضغط الإنهيارات والقضاء مشلول وعون تصف العدالة بالمسخرة والباب العالي

الديار

الحريري وحيدا دون حلفاء في الداخل: فهل سيؤلف ام يعتذر؟

فرنسا تنتقل للخطة «ب» بدعم الجيش حفاظا على الاستقرار