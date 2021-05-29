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أسرار الصحف ليوم السبت 29 أيار 2021

29
MAY
2021
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البناء

كواليس

تتركز الأسئلة الكبرى التي تنتظر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وفقاً لما يراه الخبراء الأميركيون والأوروبيون فيما إذا كانت أولوية المواجهة مع روسيا والصين تنسجم مع حاجة واشنطن لمنع الانفجار في الشرق الأوسط والحاجة للانخراط بتفاهمات دولية تكون موسكو وبكين في قلبها.

خفايا

قال مسؤول عسكري غربي إن رئيس أركان جيش الإحتلال أفيف كوخافي الذي كان يتباهى في الاجتماعات الدولية بخبراته ومعارفه العسكرية تحوّل الى موضع تندّر وصل حد قول أحد قادة أركان جيوش غربيّة أن كوخافي ابتكر نظرية الأيام القتالية والمعركة بين حربين لكن فصائل المقاومة في غزة هي من طبّقها.

 

الجمهورية

مرجع كبير أعرب عن رضاه لمفاعيل خطوة إتخذها وتوقع أن تؤتي ثمارها قريباً جداً وإلا سيكون له موقف آخر.

إشتكت بعض الوزارات من رفض المطابع تقديم دفاتر شروط لطبع المستلزمات المكتبية لإداراتها التي تعزو السبب إلى عدم قدرة الوزارات على الدفع بالدولار.

ألغى أكثر من مسؤول في الفترة الأخيرة زيارات الى بعض العواصم الأوروبية ليس بسب الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا ولكن خوفاً من العقوبات الأوروبية.

 

اللواء

لغز

يمتنع مسؤول رسمي رفيع عن كشف أسباب تأخر عودته الی بيروت، لاغراق «فريق ما» بتفسيرات لا وجود لها في الواقع.

غمز

يحرص رئيس تيّار موالٍ على الإبقاء على «شعرة معاوية» في المفاوضات الجارية للخروج من المأزق الحكومي.

همس

كشف دبلوماسيون أن إدارة جو بايدن أمام نهج مختلف في ما خص «حل الدولتين» لحسابات تتعلق بالمصالح الكبرى للدول المعنية!

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