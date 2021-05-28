أمل أبو زيد: ما هي الموانع لعدم ولادة الحكومة؟ وبالنسبة لروسيا: إعادة إنتخاب الأسد يؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة نحو عودة سوريا الى الجامعة العربية

A + A -

أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل ابو زيد في حديث تلفزيوني أنه " ينبغي على الرئيس المكلّف سعد الحريري التواصل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وإعداد تشكيلة انطلاقاً من وحدة المعايير والميثاقية المطلوبة عند تأليف الحكومات، والجميع بات يعرف ما هي الآلية المتبعة بهذا الشأن".

وسأل أبو زيد " هل هناك موانع امام التأليف لا نعرفها؟" وأضاف:

" نفهم أنه قد تكون هناك اسباب داخلية ويجب حلّها من خلال اللقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف".

وأكد " أن معظم الاطراف على الساحة السياسية تنادي بتأليف الحكومة وعدم الانتقاص من دور أحد من الاحزاب الذين لهم دور ورأي في تشكيل الحكومة".

وعن تهنئة الرئيس الروسي بإنتخاب الرئيس بشار الاسد وانعكاسات ذلك على عودة النازحين السوريين قال أبو زيد " يعتبر الروس أن اعادة انتخاب الرئيس الاسد يفتح باباً جديداً بين الدولة السورية والمعارضة التي كانت تعقد اجتماعات للاتفاق على دستور جديد ،وتعتبر روسيا أن هذا الحديث يجب أن يؤسس لفتح علاقات جديدة بين سوريا والدول العربية تتوّج بعودة سوريا الى الجامعة العربية، وقد تكون هناك زيارة للشيخ محمد بن زايد الى سوريا ولا يمكن لمثل هذه الزيارة أن تتم من دون تنسيق بين الامارات والسعودية".

وتابع قائلاً: " هذا الامر يجب أن يفتح الباب امام البحث الجدي بعودة النازحين السوريين انطلاقاً من تعاون جديد وانطلاقاً من خطة للحكومة اللبنانية"، وكشف: "كانت لي فرصة للقاء مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سوريا الكسندر لافرينتيف وبحثت معه في سبل المساعدة لعودة النازحين".

وختم قائلاً: هناك محاولات جدية على صعيد عودة النازحين ستبدأ ولكن هذا لا يعني أن الصعوبات زالت، إنما حسب الرأي الروسي أنه حتى هذه الصعوبات الموجودة لدى الاتحاد الاوروربي والولايات المتحدة ستبدأ بالتقلّص مع مرور الوقت في ظلّ وجود أمر واقع جديد في سوريا".