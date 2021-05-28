بري ابرق مهنئاً الرئيس الاسد بمناسبة اعادة انتخابة رئيسا لسوريا لولاية جديدة

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أبرق دولة رئيس مجلس النوار الاستاذ نبيه بري مهنئاً الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد بانتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية لولاية رئاسية جديدة وقد جاء في نص البرقية التالي :

السيد فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الاسد المحترم .

يسعدني بمناسبة إعادة الشعب العربي السوري الشقيق ، تجديد ثقته الواسعة بكم رئيساً للجمهورية العربية السورية بأن أتوجه من سيادتكم بأحر التهاني وأصدق الامنيات لكم بالتوفيق والسداد لقيادة سوريا جيشاً وشعباً ومؤسسات نحو مزيد من المنعة والقوة والوحدة والإستقرار .