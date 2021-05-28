قوى الامن: توقيف 3 سوريين في عكار لبيعهم أغناما مسروقة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 25/5/2021، أوقفت مفرزه حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية 3 أشخاص من التابعية السورية وهم كل من:

- م. ح. (مواليد عام 1983)

- خ. ك. (مواليد عام 1993)

- ع. ب. (مواليد عام 2000)



أثناء قيامهم ببيع 9 رؤوس أغنام مسروقة في بلدة تل معيان/عكار على متن فان نوع "تويوتا"، وذلك بعد رصدهم.



بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وبأنهم سرقوا الأغنام من محلة عيون السيمان وهي عائدة للمدعو (أ. أ.)



أودعوا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم".