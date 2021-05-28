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اليونيفيل: سلمنا أحد مواقعنا إلى الجيش اللبناني

28
MAY
2021
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أعلنت "اليونيفيل" في بيان، أنها "سلمت اليوم أحد مواقعها إلى القوات المسلحة اللبنانية، شريكها الاستراتيجي، وذلك في حفل أقيم في جنوب غربي لبنان. وفي هذا الإطار، سلم رئيس البعثة وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول موقع الأمم المتحدة 2-45A إلى العميد الركن مارون قبياتي قائد قطاع جنوب الليطاني، الذي مثل قائد القوات المسلحة اللبنانية العماد جوزاف عون".

 

وأشارت إلى أن "موقع اليونيفيل المذكور تأسس في الأول من تموز عام 2012 في جنوب بلدة الطيري، ولعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

 

ولفتت إلى أن "التسليم الذي جرى اليوم هو جزء من دعم اليونيفيل المستمر لنشر القوات المسلحة اللبنانية في كل أنحاء الجنوب، وهو أمر حاسم لبسط سلطة الحكومة في المنطقة".

 

وتحدث ديل كول فقال: "إن هذا التسليم ما هو الا مثال آخر على عمق الثقة والتعاون والرابط الذي يجمع اليونيفيل والجيش اللبناني. وإن قرب مراكز الجيش اللبناني واليونيفيل يعزز التعاون والتنسيق بين الفريقين".

 

أضاف: "إن التعاون الوثيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني في خلق البيئة المؤاتية للسلام والاستقرار العناصر الاساسية لنجاح مهمة اليونيفيل، إضافة الى أمن الشعب اللبناني وعناصر حفظ السلام".

 

وختم: "كلي ثقة بأن هذه الموجودات في أيد أمينة وستساهم في تعزيز قدرات مضيفينا من أجل خدمة السلام والاستقرار في جنوب لبنان".

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