عكر التقت فهمي... وقرار بتأليف لجنة لمتابعة التحضيرات لمشاركة المغتربين في انتخابات 2022

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عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إجتماعا في وزارة الخارجية، في حضور الأمين العام للوزارة هاني الشميطلي، المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس، والمدير العام بالتصرف في وزارة الخارجية جوزف نصير.

وبحث المجتمعون، بحسب مكتب عكر، في "التحضيرات للإستحقاق الإنتخابي لسنة 2022 والذي سيجري للمغتربين في الخارج، ومراحل تنفيذ الإنتخابات، إضافة الى آلية التسجيل المناسبة، وضرورة إيجاد حلول للمعوقات التي حصلت في الإنتخابات الماضية، مع الأخذ في الإعتبار إنتخاب 6 نواب سيمثلون المغتربين".

واتخذ قرار بـ"تأليف لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية من الوزيرين عكر وفهمي والأمين العام للخارجية هاني الشميطلي والمدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس، على أن تستعين اللجنة لاحقا بمن تراه مناسباً، وجرى الإتفاق على عقد إجتماعات دورية لمتابعة هذا الملف".