البخاري: العمل جارٍ لتذليل أسباب قرار السعودية بشأن منتوجات لبنان

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أكد السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، أن «العمل جارٍ على تذليل الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ المملكة قرار منع دخول المنتوجات الزراعية إلى أراضيها»، آملاً أن «يحصل ذلك سريعاً».



وبعد لقائه البطريرك، الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، تمنّى البخاري «تغليب المصلحة الوطنية العليا في لبنان على أية مصلحة فردية، تحول دون إيجاد الحلول الناجعة التي تعيد إلى لبنان الاستقرار والأمن والازدهار»، مشدداً على «دور الراعي الضامن في الحياة اللبنانية الوطنية، المنعكس في جهوده الحثيثة لمصلحة لبنان في هذه الأوقات».



من جهته، عبّر الراعي خلال اللقاء، عن «ضرورة الحفاظ على حسن العلاقات مع السعودية».