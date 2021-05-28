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الرئيس عون تلقى دعوة من رئيس وزراء بريطانيا للمشاركة في "قمة التغير المناخي" في غلاسكو

28
MAY
2021
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تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة رسمية من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون نقلها اليه القائم بالاعمال البريطاني في بيروت مارتن لونغرن، للمشاركة في قمة زعماء العالم في مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي، في دورته السادسة والعشرين cop 26 التي ستعقد بدعوة من المملكة المتحدة في مدينة غلاسكو في اسكوتنلدا بين 1 و12 تشرين الثاني المقبل.
 
واعرب الرئيس جونسون في رسالته عن امله في ان يشارك الرئيس عون شخصياً في هذه القمة، مؤكداً على عمق العلاقات اللبنانية-البريطانية والحرص على تطويرها في المجالات كافة.
 
وشكر الرئيس عون القائم بالاعمال البريطاني على الدعوة، مؤكداً مشاركة لبنان في هذه القمة وحمّله تحياته الى الرئيس جونسون، لافتاً الى ان هذه القمة تكتسب اهمية استثنائية لأنها تشكل فرصة جوهرية كي تعمل دول العالم سوياً على خفض ظاهرة الانحباس الحراري. وتم خلال اللقاء التداول في المواضيع التي تهم البلدين، وأهمية تطوير العلاقات بينهما في المجالات كافة.
 
واعرب السيد لونغدن عن تهنئة لبنان على التقرير الذي قدمه الى الامم المتحدة حول الاجراءات المتبعة من قبله لخفض الانحباس الحراري مشيراً الى ان لبنان هو الدولة الثانية في الشرق الاوسط بعد الامارات العربية المتحدة التي تقدم تقريراً على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.
 
 
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