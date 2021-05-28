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ردّ "ناري" من غادة عون!

28
MAY
2021
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غردت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على التويتر، كاتبة: “ثم يهان وبجرجر محامي عل الطريق ويعتقل لانه استرجى ان يرفع الصوت ويسال اين ملفات الفساد. وكذلك يعتقل ناشطون لانهم سالوا نفس السؤال. ويجرد مدعي عام من صلاحياته ويتم سحب ملفات الفساد منه واعطائها لغيره خلافا للقانون لانه ارار السير بهذه الملفات الى النهاية”.


وأضافت عون: “ايه العوض بسلامتك.ما في دولة قانون في لبنان. في باب عالي يحق له ما لا يحق لغيره”.


وكانت ردّت النيابة العامة اللبنانية على حسابها الرسمي عبر "تويتر" على تغريدة القاضية غادة عون.

 

وقالت: "التحقيق في قضية انفجار المرفأ يجري في قصر العدل تحت إشراف محقق عدلي ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وليس من خلال تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي".

 

وسبق وغردت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على التويتر، كاتبة: “انو انا ما عم افهم .هل في ناس فوق المساءلة. ممنوع تحميلهم اية مسؤولية. مدعي عام تمييز ي في جريمة العصر التي دمرت نصف بيروت وقتلت 200 ضحية وشردت المئات… وثبت ان التفجير ناتج عن التلحيم الذي امر به حضرة مدعي عام التمييز ثم يحفظ ح الملف وتدمر بيروت. وين المساءلة هذه مسخرة لا عدالة”.

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