"التمييزية" ترد على القاضية عون!

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ردّت النيابة العامة اللبنانية على حسابها الرسمي عبر "تويتر" على تغريدة القاضية غادة عون.



وقالت: "التحقيق في قضية انفجار المرفأ يجري في قصر العدل تحت إشراف محقق عدلي ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وليس من خلال تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي".



وكانت قد غردت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على التويتر، كاتبة: “انو انا ما عم افهم .هل في ناس فوق المساءلة. ممنوع تحميلهم اية مسؤولية. مدعي عام تمييز ي في جريمة العصر التي دمرت نصف بيروت وقتلت 200 ضحية وشردت المئات… وثبت ان التفجير ناتج عن التلحيم الذي امر به حضرة مدعي عام التمييز ثم يحفظ ح الملف وتدمر بيروت. وين المساءلة هذه مسخرة لا عدالة”.