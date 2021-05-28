العبسي معزيا بالبطريرك بدروس: عرفناه رجل الكنيسة القويّ بالإيمان والمليء بالحكمة

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وجه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي برقية تعزية بوفاة المثلث الرحمة البطريرك كريكور بدروس العشرين غبرويان. كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك جاء فيها

سيادة المطران بطرس مراياتي الجزيل الوقار،

مدبّر الكنيسة البطريركيّ،

المسيح قام.

بحزن وألم بالغين علمت بانتقال المثلّث الرحمة غبطة أبينا السيّد البطريرك كريكور بدروس العشرين غبرويان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك. في الأوقات التي قضيناها معًا في مجلس البطاركة الشرقيّين الكاثوليك وفي غيرها من الأوقات رأيت فيه رجل الكنيسة القويّ بالإيمان والمليء بالحكمة والمتّشح بالتواضع والضليع بالعلم ولمستُ فيه الأخ والصديق.

انتقاله خسارة للكنيسة ولا سيّما للكنيسة التي في المشرق وبنوع خاصّ لكنيسته التي نكنّ لها المحبّة والتقدير والاحترام.

أقدّم تعزيتي الأخويّة القلبيّة لشخصكم الكريم ولأعضاء السينودس المقدّس وللكنيسة الأرمنيّة الكاثوليكيّة باسمي الشخصيّ وباسم سينودس كنيستنا وباسم كنيستنا.

رحمه الله وأسكنه في الملكوت الذي وعد به أصفياءه، وجعل ذكره مؤبّدًا.