living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة الأطباء في التيار: لاتخاذ تدابير فورية كفيلة بتحسين ظروف عمل الأطباء

28
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدر عن هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر البيان التالي:
 
امام التدهور الكبير في الأوضاع الإقتصادية والصعوبات المعيشية التي انعكست سلباً على الطبيب، وامام المأزق القانوني الذي يتجه اليه مجلس النقابة اذ تنتهي ولاية ثمانية من اعضائه في نهاية أيار ولن يعود قادراً على الاحتماع بنصاب قانوني، و بعد مناشدات عدة لم تلق أي صدى، تدعو الهيئة نقابة أطباء لبنان إلى اتخاذ تدابير استثنائيه فورية كفيلة بتحسين ظروف عمل الأطباء، منها زيادة التعرفة ودفع المستحقات المتأخرة، والدفاع عن كرامة الطبيب أمام إهانات واستغلالية بعض الجهات الضامنة. 
 
وتحذر هيئة الأطباء من الهجرة المتزايدة لأطباء لبنان وخصوصاً اليافعين منهم كما تحذر من فوضى انهيار القطاع الصحي. 
 
لذلك تطلب من نقيب الأطباء الدعوة لجلسة استثنائية لمجلس النقابة في القريب العاجل وقبل فوات الأوان  لمناقشة وإقرار هذه التدابير وطرحها على التصويت في حال عدم التوافق عليها.
 
كما تدعو الهيئة المراجع المعنية من تشريعية وحكومية وقضائية الى تحمل مسؤولياتها لمنع الشلل في نقابات عريقة.
 
الوقت اليوم هو للعمل الإنقاذي السريع لتجنب الكارثة ولتبقى النقابة بيتاً للطبيب ودرعاً حامياً له.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout