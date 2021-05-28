هيئة الأطباء في التيار: لاتخاذ تدابير فورية كفيلة بتحسين ظروف عمل الأطباء

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صدر عن هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر البيان التالي:

امام التدهور الكبير في الأوضاع الإقتصادية والصعوبات المعيشية التي انعكست سلباً على الطبيب، وامام المأزق القانوني الذي يتجه اليه مجلس النقابة اذ تنتهي ولاية ثمانية من اعضائه في نهاية أيار ولن يعود قادراً على الاحتماع بنصاب قانوني، و بعد مناشدات عدة لم تلق أي صدى، تدعو الهيئة نقابة أطباء لبنان إلى اتخاذ تدابير استثنائيه فورية كفيلة بتحسين ظروف عمل الأطباء، منها زيادة التعرفة ودفع المستحقات المتأخرة، والدفاع عن كرامة الطبيب أمام إهانات واستغلالية بعض الجهات الضامنة.

وتحذر هيئة الأطباء من الهجرة المتزايدة لأطباء لبنان وخصوصاً اليافعين منهم كما تحذر من فوضى انهيار القطاع الصحي.

لذلك تطلب من نقيب الأطباء الدعوة لجلسة استثنائية لمجلس النقابة في القريب العاجل وقبل فوات الأوان لمناقشة وإقرار هذه التدابير وطرحها على التصويت في حال عدم التوافق عليها.

كما تدعو الهيئة المراجع المعنية من تشريعية وحكومية وقضائية الى تحمل مسؤولياتها لمنع الشلل في نقابات عريقة.

الوقت اليوم هو للعمل الإنقاذي السريع لتجنب الكارثة ولتبقى النقابة بيتاً للطبيب ودرعاً حامياً له.