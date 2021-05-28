الأخبار: تجميد أموال سلامة في أوروبا

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علمت "الأخبار" أن "المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بعث عبر وزارة العدل بطلبات إلى السلطات القضائية في كل من سويسرا وفرنسا وبريطانيا، يطلب فيها تجميد أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعِدة الأول ماريان الحويك، إضافة إلى الحجز على كل ممتلكاتهم، لمصلحة الدولة اللبنانية. وقد أرسل عويدات طلباته عبر وزارة العدل".

وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن "السويسريين حصلوا من لبنان على كل ما طلبوه في الأشهر الماضية، وأن فريق النيابة العامة الاتحادية يعكف على دراسة ما تلقّاه من بيروت، وهو ما يحتاج إلى وقت طويل نتيجة وجوب الالتزام بآليات قانونية للتدقيق من جهة، وبسبب تشعّب الملف وتعقيده من جهة أخرى".