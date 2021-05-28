"الثنائي" : مسعى بري سيتكلل بالنجاح .. الكرة في ملعب الحريري ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع

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البناء : من المتوقع أن يقدم الرئيس بري عدة اقتراحات لتذليل العقد المتبقية، وأفادت مصادر ثنائي أمل وح-زب الله أن “مسعى رئيس مجلس النواب سيتكلل بالنجاح وإلا لم يكلفه السي-د ن-صرالله علناً بالسير والمبادرة بمسعى تأليف الحكومة”. وقالت مصادر فريق ال-مق-اومة لـ”البناء” إن “الثنائي كان أكثر المسهلين لطريق التكليف والتأليف للحريري وقاما بما عليهما والكرة بملعب الحريري ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع القائم ولا بدّ من مبادرة جدّية من الحريري باتجاه عون لإيجاد الحل التوافقي، ولا يملكان ترف الوقت للتلهّي بالحسابات الشخصيّة والنكايات والمصالح السياسيّة، فالبلد ينهار أمام أعينهما ويتحمّلان مسؤوليّة ما قد يحصل من تداعيات اجتماعيّة وأمنية”.