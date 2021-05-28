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عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 أيار 2021

28
MAY
2021
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 الأخبار : إسرائيل تُعدّل أولوياتها: لا لتحوّل غزة إلى لاعب إقليمي

عويدات يطلب تجميد أموال سلامة في أوروبا

«المركزي» يعلن الوصول إلى «الاحتياطي»: أزمة الدواء تنفرج مؤقّتاً... قبل الكارثة

 

 



الديار : «عوكر» تحرض على حزب الله من «بوابة» حماية الامن الاسرائيلي !
«المركزي» يرفع الدعم عمليا.. تبادل للاتهامات والمواطن يدفع الثمن «مراوحة»
حكومية.. اجوبة الحريري لم تصل واستياء في «عين التينة»

 

 

 

 

نداء الوطن : الحكومة: لا تعهدات ولا ضمانات... والأمور مرهونة بخواتيمها
الراعي: لبنان بلا سيادة داخلية و"المثالثة" بداية هدم الكيان

 

 

 


البناء : الاتفاق النوويّ يدخل مرحلة صياغة التفاهمات… والكيان في قفص الاتهام في جنيف بجرائم حرب/ مشاركة شعبيّة استثنائيّة تحمل الأسد لولاية رابعة… والمقداد: ما يجري بين الرياض ودمشق طبيعيّ/ مبادرة برّي تنتظر الحريري… وباسيل وضع بتصرّف برّي وحزب الله أفكاراً تساعد على الحلحلة/

 

 

 


اللواء : قضي الأمر والبلاد على عتبة ثورة الجياع: وقف دعم الغذاء والدواء
بورصة أسماء بين الثنائي وباسيل بالتشاور مع الحريري.. وتشكيك عوني بمبادرة برّي

 

 

 



النهار : الإنذار الأخطر حول اهتزاز الإحتياط الإلزامي

 

 

 

 

الجمهورية : إتصالات جدية لإنهاء الأزمة الحكومية

 

 

 


the daily star : Hezbollah holds key to success of Berri’s Cabinet pitch

 

 

 


l'orient le jour : La justice quasi décapitée sur fond de tiraillements politiques

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