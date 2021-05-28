living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 28 أيار 2021

28
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء : خفايا وكواليس

كواليس

كشفت مصادر روسية في فيينا عن بلوغ مرحلة 99% من إنجاز الاتفاق الذي ينظم سبل العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015 عبر تحديد الخطوات التي سيقوم بها كل من الأميركيين والإيرانيين وروزنامة التنفيذ لكل منهما، وما بقي هو البيان السياسي للعودة وثلاثة بنود تفصيليّة من أصل مئات أكثر تعقيداً تمّ حسمها.


خفايا

قال مصدر مالي إنه خلال أكثر من سنة من الدعم المفترض للسلع المستوردة لم تكن هناك أية عملية رقابة على مطابقة قيمة السلع المستوردة مع المبالغ المرصودة لاستيرادها ولا لدخولها إلى لبنان ولا لكيفية توزيعها، علماً أنها مموّلة من ودائع اللبنانيين الذين لم يستفيدوا بنسبة تعادل 25% من قيمة مبالغ الدعم التي تخطت الـ 6 مليارات دولار.

 

 

 


اللواء : أسرار

لغز
تدفقت أموال طائلة بالعملة الصعبة، في الأسابيع القليلة الماضية، فاجأت العاملين في بعض الأسواق التي شهدت كساداً في فترات الاقفال المتتالية!


غمز
ضرب طوق من الكتمان حول دوائر التأليف، وطغت الجهود العملياتية على ما عداها تمهيداً للانتقال إلى خطوة عملية، الأسبوع المقبل.


همس
تهتم دول كبرى معنية بإيجاد مخارج لمأزق تأليف الحكومة، بالتفسيرات الدستورية لبعض المواد التي يتحصن وراءها مرجع كبير!

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

نُقل عن مرجع مصرفي سابق ان تصريح حاكم مصرف لبنان حول تسديد جزء من الودائع بالدولار في نهاية شهر حزيران يهدف الى تشجيع المودعين على عدم سحب مبالغ من ودائعهم عملاً بالتعميم 154 على سعر 3900 ليرة لبنانية لتخفيف الضغط على المصارف.

 

إقترح البنك الدولي تحويل اموال القرض بقيمة 200 مليون دولار أميركي المتعلق بالاتفاقية بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومجلس الانماء والاعمار لمشروع الطرقات والعمالة، لتحويلها الى تمويل البطاقة التمويلية، وذلك بسبب الفساد والمحاباة في تلزيم الأشغال.

 

توقع مصدر في رئاسة الحكومة عدم اقرار مشروع البطاقة التمويلية في مجلس النواب بسبب اعتراض الاغلبية على آلية تحديد الاسر الاكثر فقراً من خلال منصة مستقلة وشفافة بعيداً من سيطرة الاحزاب السياسية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout