نداء الوطن : حكومياً : كل ما تحقق هو تلمس بوادر نوايا ...

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نداء الوطن : في مستجدات الاتصالات الحكومية، فالأمور لا تزال "مرهونة بخواتيمها" وفق تعبير مصادر مواكبة لهذه الاتصالات، آثرت عدم الإفراط بالتفاؤل "تحت وطأة التجارب المريرة السابقة"، موضحةً أنّ كل ما تحقق حتى الساعة هو "تلمس بوادر نوايا جدية لإيجاد مخرج سريع للأزمة"، من دون الاستحصال على "تعهدات وضمانات نهائية في هذا الاتجاه أو ذاك خارج نطاق تسليم جميع الفرقاء بصيغة الـ24 وزيراً للتشكيلة المرتقبة"، متوقعةً أن تتبلور الصورة أكثر مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، حيث "سيتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري عملية طرح أفكار محددة معه لتدوير الزوايا بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ...