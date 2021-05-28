الديار : حكومياً : أجوبة الحريري لم تصل وإستياء في «عين التينة»

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الديار : يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري تحريك مبادرته بعيدا عن الأضواء، دون نتائج مضمونة حتى الان، في ظل استياء واضح في «عين التينة» من استمرار غياب الرئيس المكلف سعد الحريري خارج البلاد، ووفقا لزوار عين التينة تبلغ بري وعودا بعودته من الامارات نهاية الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل، لكن ذلك لا يعفيه من السؤال عن اسباب هذه «البرودة» في التعامل مع المستجدات، ولذلك استعان بري «بصديق» شارحا لرئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة طرحه المتجدد، طالبا منه التواصل مع الرئيس المكلف لايجاد مخرج للعقدة الأخيرة حول تسمية وزيري الداخلية والعدل والوزيرين المسيحيين الإضافيين خارج معادلة 3 ثمانات ...