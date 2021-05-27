living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الصحة: لعدم تخزين الادوية في المنازل

27
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تفقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن مستشفى القديس يوحنا (التابع لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت)(lebanese American University St Jhon) في جونية، للاطلاع على التحضيرات النهائية قبيل افتتاحها، وهو المستشفى الثاني في لبنان الذي تتولى الجامعة تشغيله والإشراف عليه بعد مستشفى رزق في العاصمة بيروت.

وجال في الاقسام كافة في حضور المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور سليم هاني، والطاقم الطبي والموظفين، وقال: "نواجه اليوم أعتى الظروف التي يواجهها انسان على كل الصعد سواء معيشيا او سياسيا او اقتصاديا ولكن ليس طبيا، ققد اثبتنا على رغم كل الظروف بكوادرنا وكفايتنا واصرارنا اننا المثل والقدوة، وفي هذا الاطار تأتي زيارة البنك الدولي الاسبوع المقبل كي يكون على تماس مع التجربة اللبنانية الرائدة على امل ان نبقى مسيطرين على الارقام التي حصلناها بعد سنة وثلاثة اشهر من وباء كورونا بفضل الارادة الصلبة والعزيمة والنظرة الايجابية للمستقبل".

واضاف: "يقولون لي دائما اننا نضخ الايجابية لاننا نؤمن ان هذه الظروف الصعبة هي ظرفية ومرحلية ولن تستمر، وما نراه اليوم في مستشفى (سان جان) رائد ومتميز ويحاكي كل التحديات والتطلعات وليس فقط هواجس اللبنانيين، فيما نسمع من جهة اخرى ان احد المستشفيات سيقفل ولم يعد يستطيع الاستمرار ويفتقد الى ادنى المقومات ونحن نعلم مدى الصعوبات وظروفنا غير سليمة، ولكننا نستثمر اليوم في هذه الظروف بصحة وخدمة المواطن اللبناني".

وتابع: "انها رسالة ايمانية وانمائية وخلقية بإمتياز، وانا اهنئ الجامعة الاميركية والمدير والطاقم الطبي والاداري على هذا الرقي والمثالية والنوعية على امل ان نستطيع مع مثل هذه النماذج العبور بوطننا الى بر الأمان".

وتطرق الوزير حسن الى ما قامت به وزارة الصحة من "نهضة جبارة وجريئة في القطاع الصحي العام على درجة متوسطة بعد ثلاثين سنة من الاهمال حيث استطعنا تجهيز المستشفيات الحكومية بمواجهة الوباء وما زلنا ننتظر تجهيزات من البنك الاسلامي بحدود 30 مليار دولار اضافة الى 40 مليار دولار من قرض البنك الدولي للمستشفيات الحكومية، ومن الواضح ان على الدولة ان تكون جاهزة لتأمين الحماية الصحية اللازمة للمناطق اللبنانية كافة في هذه الظروف"، مشيرا الى "الاتفاق مع وزارة الصحة العراقية للتوأمة بين مستشفيات جامعية مرموقة في لبنان ومدن جامعية في العراق وكأننا نسبح عكس التيار ولكننا نؤكد اننا نعمل وننقش بطريقة صحيحة في الصخر كي نترك بصمة في هذه الظروف تحمل الامل والخير لمجتمعنا".

وتطرق الى موضوع انقطاع الادوية والمخدر فقال: "الوزارة تتابع الموضوع منذ الصباح ونحن نتحمل مسؤوليتنا وقد تبلغنا منذ ساعة من مصرف لبنان تبنيهم لفواتير الأدوية الموجودة في مخازن المستوردين حيث حصلت على الموافقة المسبقة وسينطلق قطار تسليم الادوية عند التاسعة من صباح غد، اما الحديث عن انقطاع المخدر يأتي من ضمن استراتيجية المناورة، فمن الجيد لفت النظر ولكن ليس بطريقة اخافة الناس لأن صحة الناس ليست لعبة او تخضع لمزاجية احد وعلى كل من يعمل في القطاع الصحي ان يكون رائدا وواعيا وعليه ايجاد الحل وليس فقط طرح المشكلة".

وحيا "الجيش الابيض من اطباء وممرضين وممرضات الممتحنين هذا العام ولم يتخلوا عن مسؤولياتهم على رغم الظروف الصعبة، واكد ان "لبنان باق ومستمر، والاتفاق الصحي العراقي هو من ضمن الخطوات للمحافظة على كوادرنا الطبية اذ يؤمن لهم العمل في العراق لفترة والعودة الى عيالهم في لبنان مع مردود جيد".

وختم بمناشدة المواطنين "عدم تخزين الأدوية وتحويل المنازل الى صيدليات صغيرة لأنهم بذلك يحرمون مريضا محتاجا اليها"، مطمئنا اننا" نسعى إلى تأمين الدواء على الدوام ولا خوف من فقدانه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout