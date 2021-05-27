هيئة المحامين في التيار استنكرت ما تعرض له المحامي رامي عليق

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بيان صادر عن هيئة المحامين في التيار الوطني الحر:

تستنكر هيئة المحامين في التيار الوطني الحر ما تعرض له اليوم المحامي رامي عليق لجهة طريقة استدعائه وتوقيفه من دون احترام لأبسط حقوق الانسان والقوانين المرعية الاجراء والتي ذكّرتنا بالدولة البوليسية التي ظننا بأنها ولّت الى غير رجعة.

وكنا نأمل ان تُبذل الجهود القضائية والامنية لمتابعة ملفات الفساد وكشف المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي واعتقال المتورطين الفعليين بانفجار المرفأ وبسائر الجرائم التي ترتكب كل يوم بحق الوطن والمواطن.

واذ تؤكد الهيئة على ان العيش خارج اطار الحرية هو شكل من اشكال الموت، فهي تدعو كافة شرائح المجتمع للدفاع عن الحريات العامة كما تدعو السطات القضائية والامنية الى التقيد المطلق بالقوانين وحماية حرية التعبير وتحقيق العدالة.