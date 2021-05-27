هكذا علّق علّوش على كلام البطريرك حول السفير مصطفى اديب

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علّق النائب السابق والقيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش للـOTV على كلام البطريرك حول السفير مصطفى اديب بالقول: "كلامه مهم ومتوازن لكن بالنهاية الحريري ليس فقط رئيسا مكلفا بل رئيس تيار والطريقة التي يعامل فيها السفير اديب غير الطريقة التي يفترض ان يعامل بها الحريري."

وأضاف: " التواصل بين الحريري وبري دائم والحراك القائم قد يكون مخرجا لانتاج حكومة والمهل قد تكون بالساعات لا بالايام لتبيان الخيط الابيض من الاسود" وكشف أن "عودة الحريري الى بيروت مرتقبة بين اليوم وغدا ولا انصحه بالاعتذار حاليا ."