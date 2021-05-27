أخر التطورات في قضية " إعتقال / إختطاف" المحامي رامي عليق!

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كتبت جمعية "متحدون" على صفحتها الرسمية على تويتر ما يلي :



" المحامي الدكتور رامي علّيق ما زال محتجزاً لدى فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي."

كما كانت قد كتبت في وقتٍ سابق أيضاً ما يلي :



" أختطف المحامي الدكتور رامي علّيق من مكتبه في محلة العدلية، أثناء توجهه إلى نقابة المحامين، عصر اليوم في ٢٧ أيار ٢٠٢١، من عناصر مجهولي الهوية عمدوا إلى استخدام التعنيف والاعتداء الصريح على حقوق محام مسجّل قانوناً في النقابة. ويأتي هذا الإجراء بحق علّيق، إثر رفعه الصوت بوجه الفساد والفاسدين ورفع عدد من الشكاوى أمام القضاء اللبناني وحقوق الشعب المهدورة.



وعلى الفور قامت مديرة مكتب متحدون المحامية سنتيا حموي بالتواجد في النقابة، حيث تمّ الاتصال بشعبة المعلومات الذين صرحوا بأنهم ليست الجهة التي أقدمت على هذا العمل، وسط شكوك بضلوعهم في اعتقال علّيق."