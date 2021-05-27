أبو زيد عرض مع السفير اللبناني في روسيا لإستئناف الرحلات بين بيروت وموسكو

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التقى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد ظهر اليوم في موسكو السفير اللبناني شوقي بو نصّار وعرض معه مسألة معاودة حركة الملاحة الجوية لشركة الخطوط الروسية بين مطاري بيروت وموسكو بهدف تسهيل سفر الطلاب اللبنانيين لاستئناف دراستهم،وفي جانب آخر لاعادة إحياء العلاقات التجارية بين البلدين، علماً أن السفارة اللبنانية في العاصمة الروسية بعثت برسالة بهذا الشأن الى السلطات الروسية.

وتمّ الاتفاق مع السفير اللبناني على التواصل مع وزارة الصحة في لبنان لبحث الترتيبات والاجراءات الصحية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا وتزويد السفارة الروسية في لبنان بالمستجدات المرتبطة بكورونا وعدد الاصابات المسجّلة في لبنان ليتمّ نتيجة إنخفاض الاصابات رفع الحظر الجوي والضوابط امام حركة الملاحة الجوية التي فرضتها روسيا في اطار الحدّ من إنتشار جائحة كورونا.