وزارة الصحة تعلن إقرار دعم فواتير الأدوية المخزنة في المستودعات... فمتى يبدأ التوزيع؟

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي: “أدت الإتصالات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان المركزي، إلى إقرار دعم فواتير الأدوية المخزنة في مستودعات المستوردين والتي وصلت إلى لبنان قبل صدور تعميم المصرف المتعلق بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة، وتبلغ قيمتها حوالى مئة وثمانين (180) مليون دولار وتغطي معظم الأدوية وأصناف حليب الاطفال المفقودة في السوق.

وستراقب وزارة الصحة العامة بدء التوزيع اعتبارا من صباح غد بشكل عادل وشفاف على كافة المناطق اللبنانية.

وبموجب الاتفاق الذي تبلغته الوزارة والمستوردون من الجهات المعنية في المصرف، ستكون الوزارة الجهة المسؤولة عن تحديد أولويات المشتريات الدوائية كما ونوعا وفق حاجة سوق الدواء، كما ستتابع تحديد المخزون المتوفر من كل الأصناف بما لا يسمح بسوء استخدام الدعم، حرصا على استمراره وتماشيا مع البيان الصادر اليوم عن مصرف لبنان والذي سلط الضوء على حتمية إعادة التوازن إلى سوق الدواء”.