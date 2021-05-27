سمير صفير يكشف سبب اعتقاله في السعودية!

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أكد الملحّن سمير صفير “أنه لم يتوقع أن يحتجز في المملكة العربية السعودية. وكشف أن “سبب توقيفي يعود إلى سنة الـ2013 بسبب “مزحة” في احد البرامج الفكاهية وقد يكون هناك من حرض عليَّ”.

ولدى وصوله إلى مطار بيروت الدولي، أعلن “أنني سُئلت عن تغريدة كتبتها سابقاً عن العلاقة بين السيد نصرالله والرئيس عون وما قلته أن العلاقة بين الرئيس والسيد نصرالله انقذَت لبنان من الفتنة”.

واعتبر أن “من أنقذ سمير صفير أولا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وثانياً اللواء عباس ابراهيم وقائد الجيش جوزيف واللواء طوني صليبا”.