البابا فرنسيس: اصلي لكي يدعم روح الحكمة رئيس الجمهورية ومعاونيه ويضيء لهم سبل قيادة لبنان

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الحبر الأعظم البابا فرنسيس في رسالة الى رئيس الجمهورية: الشر والموت لا يمكن ان تكون لهما الكلمة النهائية في مسار الحياة والايمان بالقيامة يضع في قلوبنا قوة الارتداد من اجل بناء عالم افضل

اكد الأب الأقدس البابا فرنسيس "ان الشر والموت لا يمكن ان تكون لهما الكلمة النهائية في مسار الحياة"، مشددا على "انّ الايمان بالقيامة يضع في قلوبنا قوة الارتداد من اجل بناء عالم افضل."

وجدّد الحبر الأعظم صلاته لكي "يدعم روح الحكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعاونيه، ويضيء لهم سبل قيادة لبنان على دروب السلام والحرية والهناء."

كلام البابا فرنسيس جاء في خلال رسالة بعث بها الى رئيس الجمهورية، ردا على كتابه الذي سبق وارسله اليه لمناسبة زمن القيامة.

وشدّد الحبر الأعظم في رسالته على تضامنه مع "الوطن الحبيب لبنان، موكلا إياه الى عناية العذراء مريم"، ومغتنما المناسبة لمنح بركته الرسولية الى الشعب اللبناني بأسره.