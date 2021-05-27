"الأميرة سارة".. معلومات جديدة عن الإنفجار في صيدا

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في جديد المعلومات حول الإنفجار الذي شهده مرفأ صيدا الجديد، أن الإنفجار وقع داخل عنبر إحدى البواخر التجارية أثناء عملية تحميل كمية من خردة الحديد على متنها.



وفي التفاصيل أنه أثناء شحن جزء من حمولة حديد الخردة الى أحد عنابر الباخرة “الأميرة سارة”، لاحظ أحد العمال وجود قذيفة قديمة العهد ضمن الكمية التي يتم شحنها الى الباخرة، فسارع الى إلتقاطها لإخراجها من المكان لكنها سقطت من يده الى داخل العنبر ما أدى الى إنفجارها ملحقة بعض الأضرار بالباخرة ، ومن دون أن يبلغ عن وقوع اصابات .





وحضر خبير عسكري في الجيش اللبناني والقوى الأمنية وعملوا على معاينة مكان الإنفجار والتحقيق في ملابساته.