سوريا الى السعوديّة ... واجتماع سرّي!

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جاء في وكالة "اخبار اليوم":





المنطقة تتغيّر، أو، أقلّه، هي في الطريق الى التغيير. وعلينا أن نراقب، ليس فقط ما يجري في فيينا، في المفاوضات الأميركيّة الإيرانيّة، بل أيضاً ما يجري على الخطّ السعودي السوري.

كشف مصدر رفيع لوكالة "أخبار اليوم" أنّ ما سُرّب عن اجتماع سعودي سوري في شرم الشيخ لا صحة له. كذلك، لا صحة لما سُرّب عن زيارة وفد سعودي الى دمشق. الحقيقة هي أنّ وفداً سوريّاً يترأسه اللواء علي المملوك زار الرياض منذ أسابيع حيث التقى ممثلين عن السلطة السعوديّة.

وأتى هذا اللقاء بعد فترة من التواصل غير المباشر بين الدولتين تولّاه الروس والإماراتيّون.



ولفت المصدر الى أنّ هذه المباحثات ركّزت على ملفّين: عودة سوريا الى الجامعة العربيّة، وإعادة إعمار سوريا والدور الذي ستؤدّيه السعوديّة في ذلك.

وأشار المصدر الى أنّ أجواء هذا اللقاء كانت إيجابيّة بحذر، متوقّعاً أن تُستأنف الاتصالات بعد الانتخابات الرئاسيّة السوريّة.