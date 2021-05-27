الجمهورية : نوايا ايجابية اولية تحيط بحراك بري

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الجمهورية : في معلومات «الجمهورية»، انّ رئيس المجلس قد ادار محركات مبادرته وبزخم لافت هذه المرّة، في اتجاه نزع الصواعق المعطلة للتأليف. وبدا جلياً من النتائج الاولية لهذه الحركة، انّ الاطراف تبدي ليونة في هذا الاتجاه.

على انّ هذه الليونة على اهميتها، كما يؤكّد معنيون بحركة الاتصالات لـ»الجمهورية»، تبقى ليونة نظرية ما لم تقترن بترجمة جديّة وملموسة لها.

ورئيس المجلس يسعى اقصى طاقته في سبيل إحداث ثغرة في جدار التعطيل، ونجاح مهمته مرهون بشراكة الأطراف السياسيين معه بالتجاوب جدّياً مع هذا المسعى، فيد واحدة لا تستطيع ان تصفق وحدها، بل يحتاج الامر الى يدين اثنتين، وهنا تقع مسؤولية سائر الاطراف، وتحديداً الرئيسين عون والحريري، حيث انّ كرة تسهيل التأليف بيدهما حصراً.

ويعكس هؤلاء المعنيون نوايا ايجابية اولية تحيط بحراك بري، لكن العبرة دائماً في الخواتيم، وبالتالي الى ان تتبدّى الترجمة الجدّية والصادقة لتلك النوايا الظاهرة، يبقى الركون واجباً الى التجارب السابقة التي توجب التقيّد بالقاعدة القائلة «ما تقول فول حتى يصير بالمكيول».