عناوين الصحف ليوم الخميس 28 أيار 2021

الأخبار : غزة: لا هدنة مقابل الاعمار
عويدات نحو الادعاء على سلامة؟
سلامة «يضبّ» مشروع هيكلة المصارف: مساعدة المفلسين لا إخراجهم من السوق
«تكويعة بكركي»: هكذا أسقط الحريري مبادرة الراعي
الديار : جولة بري الجديدة : فرصة حسم خيارات عون والحريري قبل منتصف حزيران
بيت الوسط : لا مشكلة بلقاء رئيس الجمهورية ..والقاعدة الذهبية لا ثلث معطل ولا حزبيين
انتخاب الرئيس بشار الاسد لولاية رابعة في ظل تأييد شعبي
نداء الوطن : موفد عون إلى موسكو طالب بـ"مبادرة روسية" وبوغدانوف رفض
"كلمة سرّ" نصر الله: "ترشيد الدعم" لباسيل
اللواء : عون في الأليزيه.. ومؤتمر دولي لدعم الجيش وتثبيتت الإستقرار
مبادرة برّي تنطلق بلقاء مع السنيورة.. «سوق عكاظ» التهريب في مجلس الدفاع..
البناء : ملايين السوريين من حلب إلى دمشق والساحل يفوّضون الأسد قيادة الإعمار بعد التحرير/ الأسد من الغوطة: الاستحقاق تتويج للتحرير… وشعبان: تطوّرات إيجابيّة قريبة مع الرياض / نصرالله يرسم معادلة الردع التاريخيّة: المساس بالقدس يعادل حرباً إقليميّة تُنهي الكيان/
الجمهورية : فرصة أخيرة لحكومة خلال أيام
دعم فرنسي للجيش
النهار: قائد الجيش في الاليزيه: أيّ رسالة ولمن؟
the daily star: Berri said to push 24-member Cabinet proposal
l'orient le jour : Quand Berry reprend du poil de la bête
Appuyé par Bkerké et le Hezbollah, le chef du Parlement tente de jouer à nouveau les médiateurs dans la crise gouvernementale.