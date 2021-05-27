عناوين الصحف ليوم الخميس 28 أيار 2021

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الأخبار : غزة: لا هدنة مقابل الاعمار

عويدات نحو الادعاء على سلامة؟



سلامة «يضبّ» مشروع هيكلة المصارف: مساعدة المفلسين لا إخراجهم من السوق



«تكويعة بكركي»: هكذا أسقط الحريري مبادرة الراعي



الديار : جولة بري الجديدة : فرصة حسم خيارات عون والحريري قبل منتصف حزيران

بيت الوسط : لا مشكلة بلقاء رئيس الجمهورية ..والقاعدة الذهبية لا ثلث معطل ولا حزبيين

انتخاب الرئيس بشار الاسد لولاية رابعة في ظل تأييد شعبي





نداء الوطن : موفد عون إلى موسكو طالب بـ"مبادرة روسية" وبوغدانوف رفض

"كلمة سرّ" نصر الله: "ترشيد الدعم" لباسيل

اللواء : عون في الأليزيه.. ومؤتمر دولي لدعم الجيش وتثبيتت الإستقرار

مبادرة برّي تنطلق بلقاء مع السنيورة.. «سوق عكاظ» التهريب في مجلس الدفاع..



البناء : ملايين السوريين من حلب إلى دمشق والساحل يفوّضون الأسد قيادة الإعمار بعد التحرير/ الأسد من الغوطة: الاستحقاق تتويج للتحرير… وشعبان: تطوّرات إيجابيّة قريبة مع الرياض / نصرالله يرسم معادلة الردع التاريخيّة: المساس بالقدس يعادل حرباً إقليميّة تُنهي الكيان/

الجمهورية : فرصة أخيرة لحكومة خلال أيام

دعم فرنسي للجيش

النهار: قائد الجيش في الاليزيه: أيّ رسالة ولمن؟



the daily star: Berri said to push 24-member Cabinet proposal

l'orient le jour : Quand Berry reprend du poil de la bête

Appuyé par Bkerké et le Hezbollah, le chef du Parlement tente de jouer à nouveau les médiateurs dans la crise gouvernementale.