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عناوين الصحف ليوم الخميس 28 أيار 2021

27
MAY
2021
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 الأخبار : غزة: لا هدنة مقابل الاعمار

عويدات نحو الادعاء على سلامة؟

سلامة «يضبّ» مشروع هيكلة المصارف: مساعدة المفلسين لا إخراجهم من السوق

«تكويعة بكركي»: هكذا أسقط الحريري مبادرة الراعي

 

 

 


الديار : جولة بري الجديدة : فرصة حسم خيارات عون والحريري قبل منتصف حزيران
بيت الوسط : لا مشكلة بلقاء رئيس الجمهورية ..والقاعدة الذهبية لا ثلث معطل ولا حزبيين
انتخاب الرئيس بشار الاسد لولاية رابعة في ظل تأييد شعبي

 

 



نداء الوطن : موفد عون إلى موسكو طالب بـ"مبادرة روسية" وبوغدانوف رفض
"كلمة سرّ" نصر الله: "ترشيد الدعم" لباسيل

 

 

 

 

اللواء : عون في الأليزيه.. ومؤتمر دولي لدعم الجيش وتثبيتت الإستقرار
مبادرة برّي تنطلق بلقاء مع السنيورة.. «سوق عكاظ» التهريب في مجلس الدفاع..

 

 

 


البناء : ملايين السوريين من حلب إلى دمشق والساحل يفوّضون الأسد قيادة الإعمار بعد التحرير/ الأسد من الغوطة: الاستحقاق تتويج للتحرير… وشعبان: تطوّرات إيجابيّة قريبة مع الرياض / نصرالله يرسم معادلة الردع التاريخيّة: المساس بالقدس يعادل حرباً إقليميّة تُنهي الكيان/

 

 

 

الجمهورية : فرصة أخيرة لحكومة خلال أيام

دعم فرنسي للجيش

 

 

 

النهار: قائد الجيش في الاليزيه: أيّ رسالة ولمن؟

 

 

 


the daily star: Berri said to push 24-member Cabinet proposal

 

 

 

l'orient le jour : Quand Berry reprend du poil de la bête
Appuyé par Bkerké et le Hezbollah, le chef du Parlement tente de jouer à nouveau les médiateurs dans la crise gouvernementale.

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