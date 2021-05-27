living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 28 أيار 2021

27
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسيون غربيون في فيينا إن مرونة أميركية ظهرت بعد حرب غزة في مفاوضات الملف النووي الإيراني وإن الأميركيين بدوا مرتاحين للتخلص من ضغوط كيان الاحتلال الذي كان يهدّد بالتفرّد بحرب على إيران وظهر أضعف من تحمّل حرب على غزة.


خفايا

قالت مصادر سياسيّة إن السير بالبطاقة التمويليّة بعد إرسال مشروع القانون الى مجلس النواب قد يسهّل ولادة الحكومة لأن تبعات ترشيد الدعم لن تتحمّلها الحكومة الجديدة بعدما تردّد أن الرئيس سعد الحريري لا يرغب بتحمّل تبعات الترشيد.

 

 

 

اللواء : أسرار

لغز
تكشف بعض المصادر المصرفية ان تعهداً حصل عليه مسؤول نقدي رفيع من المصارف الكبرى، للتسديد وفقاً للآلية المعلنة بالدولار الأميركي!


غمز
نقل عن مرجع معني استياءه البالغ مما آلت إليه «المبارزة الشخصية» بين طرفي التسوية المنهارة.. وانعكاس ذلك على إصلاح ذات البين بينهما.


همس
تدرس أطراف لبنانية، على نحو أشد حذراً، حدث استقبال ماكرون لقائد الجيش في الأليزيه!

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

تنشط شبكة للاتجار بالشيكات المصرفية بين الدوائر العقارية والمصارف، لتسديد الرسوم العقارية عبر شيكات مصرفية يتم سحبها من قبل المودعين لصالح آمر صندوق الخزينة المركزي عن رسوم متوجبة على مكلفين آخرين مقابل اعطائهم نصف قيمتها من قبل المكلف الحقيقي نقداً.

 

تبين ان مراقبي وزارة المالية لدى كازينو لبنان يتقاضون حصصاً ومخصصات تتجاوز السقوف المالية المنصوص عنها في قانون سلسلة الرتب والرواتب.

 

يعمد بعض المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى تعديل سنوات الخدمة لبعض المضمونين لتمكينهم من الحصول على تعويضات نهاية الخدمة تتجاوز سنوات خدمتهم الفعلية.

 

 

 

الجمهورية : أسرار

أسماء مرشحة فرنسياً

حاولت جهات معنية معرفة الأسماء التي قيل إنها مرشحة فرنسياً للحكومة الجديدة، وعارضتها جهة متهمة بالتعطيل.

 

استفزاز مشاعر

نائب في أحد الأحزاب التي اتهمت باستفزاز مشاعر فئات لبنانية ورموزها أنكر مسؤولية الحزب عما حصل وقال إنها شراذم منشقة.

 

تمويل خطة

سعت مرجعيات إقتصادية للقيام بدور لترتيب حل لإحدى المشاكل الحياتية ولربما نجحت في تمويل خطة موقتة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout