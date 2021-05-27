أسرار الصحف ليوم الخميس 28 أيار 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسيون غربيون في فيينا إن مرونة أميركية ظهرت بعد حرب غزة في مفاوضات الملف النووي الإيراني وإن الأميركيين بدوا مرتاحين للتخلص من ضغوط كيان الاحتلال الذي كان يهدّد بالتفرّد بحرب على إيران وظهر أضعف من تحمّل حرب على غزة.



خفايا

قالت مصادر سياسيّة إن السير بالبطاقة التمويليّة بعد إرسال مشروع القانون الى مجلس النواب قد يسهّل ولادة الحكومة لأن تبعات ترشيد الدعم لن تتحمّلها الحكومة الجديدة بعدما تردّد أن الرئيس سعد الحريري لا يرغب بتحمّل تبعات الترشيد.

اللواء : أسرار

لغز

تكشف بعض المصادر المصرفية ان تعهداً حصل عليه مسؤول نقدي رفيع من المصارف الكبرى، للتسديد وفقاً للآلية المعلنة بالدولار الأميركي!



غمز

نقل عن مرجع معني استياءه البالغ مما آلت إليه «المبارزة الشخصية» بين طرفي التسوية المنهارة.. وانعكاس ذلك على إصلاح ذات البين بينهما.



همس

تدرس أطراف لبنانية، على نحو أشد حذراً، حدث استقبال ماكرون لقائد الجيش في الأليزيه!

نداء الوطن : خفايا

تنشط شبكة للاتجار بالشيكات المصرفية بين الدوائر العقارية والمصارف، لتسديد الرسوم العقارية عبر شيكات مصرفية يتم سحبها من قبل المودعين لصالح آمر صندوق الخزينة المركزي عن رسوم متوجبة على مكلفين آخرين مقابل اعطائهم نصف قيمتها من قبل المكلف الحقيقي نقداً.

تبين ان مراقبي وزارة المالية لدى كازينو لبنان يتقاضون حصصاً ومخصصات تتجاوز السقوف المالية المنصوص عنها في قانون سلسلة الرتب والرواتب.

يعمد بعض المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى تعديل سنوات الخدمة لبعض المضمونين لتمكينهم من الحصول على تعويضات نهاية الخدمة تتجاوز سنوات خدمتهم الفعلية.

الجمهورية : أسرار

أسماء مرشحة فرنسياً

حاولت جهات معنية معرفة الأسماء التي قيل إنها مرشحة فرنسياً للحكومة الجديدة، وعارضتها جهة متهمة بالتعطيل.

استفزاز مشاعر

نائب في أحد الأحزاب التي اتهمت باستفزاز مشاعر فئات لبنانية ورموزها أنكر مسؤولية الحزب عما حصل وقال إنها شراذم منشقة.

تمويل خطة

سعت مرجعيات إقتصادية للقيام بدور لترتيب حل لإحدى المشاكل الحياتية ولربما نجحت في تمويل خطة موقتة.