"التيار" : اذا لم يتجاوب الحريري فانه سيزيد العزلة حوله

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الديار : قال مصدر نيابي بارز في التيار الوطني الحر للديار ان في ضوء التطورات والمواقف الاخيرة، في اشارة لموقف البطريرك الراعي الاخير، صار معلوما ان الكرة عند الرئيس الحريري ليتقدم بالتشكيلة الحكومية الكاملة لمناقشتها مع الرئيس عون وفقا للاصول الدستورية التي لا تحتمل التأويل لان النصوص الدستورية واضحة في هذا الموضوع».

وردا على تحديد الرئيس بري اسبوعين لمحاولته الجديدة اجاب المصدر ان هذا الامر جيد ويتلاقى مع رغبة رئيس الجمهورية وتاكيده على حسم موضوع تأليف الحكومة، وان رسالته للمجلس النيابي هي خير دليل على ذلك.

واعتبر المصدر ان الحريري اليوم امام حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي انه اذا تجاهل الدعوات لحسم امره واذا لم يتجاوب معها فانه سيزيد العزلة حوله ويضع نفسه في وضع اكثر تعقيدا.

وحول خطوات الرئيس عون في حال فشلت الجهود لتاليف الحكومة خلال النصف الاول من حزيران قال مصدر التيار ان فخامته هو المعني بتحديد خطواته، اما بالنسبة للتيار فاننا حريصون على تاليف الحكومة باسرع وقت ولدينا خياراتنا للحيلولة دون استمرار الوضع الحكومي على هذا الحال.

واذا ما كان من بين خيارات التيار استقالة نواب تكتل لبنان القوي قال ان هذا الاحتمال وارد، لكننا ندرس خطواتنا بعناية لما فيه مصلحة البلد، والمهم انه لم يعد مقبولا البقاء في هذه الدوامة القاتلة.