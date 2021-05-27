تيار المستقبل : الكرة عند الرئيس عون

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الديار : قبل عودة الحريري الى بيروت قالت مصادر بيت الوسط للديار امس انها رحبت وترحب دائما بمساعي الرئيس بري، فنحن نتفق معه في التأكيد على حكومة من اختصاصيين غير حزبيين، وعدم وجود اي شكل من اشكال الثلث المعطل.»

وحول استعداد الحريري لتقديم تشكيلة جديدة من ٢٤ وزيرا اكتفت المصادر بالقول «نحن ليس لدينا مشكلة حيال هذه الصيغة لكن على قاعدة هل ان مثل هذه الصيغة لن تواجه العقبات نفسها التي واجهتها التشكيلة الاولى؟ فالتحدي الاساسي يبقى هل سيكون مصير تشكيلة الـ ٢٤ مثل التشكيلة التي قدمها الرئيس الحريري لرئيس الجمهورية ؟».

واضافت المصادر «هناك قاعدةذهبية لتاليف الحكومة لا يمكن نقضها: لا ثلث معطل باي شكل من الاشكال اكان صريحا ام مقنعا، وان تكون الحكومة من اختصاصيين غير حزبيين.»

وعما اذا كان الحريري سيلتقي الرئيس عون بعد عودته الى بيروت اجابت مصادر بيت الوسط « ليس لدى دولته مشكلة في لقاء رئيس الجمهورية، ولم يكن لديه مرة واحدة مثل هذه المشكلة بدليل ان زار بعبدا واجتمع معه ١٨ مرة حتى الآن».

واضافت «ان الكرة ما زالت عند الرئيس عون وليست عند الرئيس المكلف»، ملاحظة ان مداخلة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في المجلس حول الالية التي تحدث عنها لتشكيل الحكومة» فيها مغالطات كبيرة ومخالفات دستورية صريحة تبعث على الشكوك»، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية ليس الجهة التي تضمن الثقة بل المجلس النيابي لا اكثر ولا اقل.