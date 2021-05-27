تلبية لدعوة بخاري .. فيصل كرامي على مائدة السفير السعودي

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الأنباء الكويتية : استقبل، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي، في مقر إقامته باليرزة، حيث استعرضا أبرز التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.

واستبقى السفير بخاري النائب كرامي إلى مائدة الغداء.

وعقب اللقاء الذي حضره مستشار كرامي عثمان مجذوب أصدر كرامي بيانا لفت إلى أن الزيارة كانت تلبية لدعوة تلقاها من السفير البخاري الى لقاء في دارته تخلله غداء «وكانت مناسبة للتداول بعمق وصراحة في الشؤون اللبنانية والإقليمية، ولمس كرامي من السفير البخاري مدى اهتمام المملكة بوحدة واستقرار لبنان وخروجه من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وأكد كرامي للبخاري ان «رهان اللبنانيين هو على مساعدة الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية».