مدير عام الزراعة لويس لحود زار بلدة مغدوشة

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قام مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود بزيارة بلدة مغدوشة وعقد اجتماع في البلدية مع رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان واعضاء البلدية بحضور عضو تكتل التنمية والتحرير النائب ميشال موسى وتم خلاله الاتفاق على تنطيم يوم ماء الزهر اللبناني في مغدوشة وعلى تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة وبلدية مغدوشة والتركيز على استصلاح الاراضي الزراعية وزيادة المساحات الزراعية وكروم العنب في مغدوشة . وبعد اللقاء اشاد النائب ميشال موسى بالتعاون بين وزارة الزراعة و بلدية مغدوشة ووجه تحية لوزير الزراعة عباس مرتضى ومدير عام الزراعة المهندس لويس لحود على دعمهم الدائم لمغدوشة، ثم زار لحود سيدة المنطرة وعقد اجتماع مع كاهن المقام الارشمندريت سمير نهرا