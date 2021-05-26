بوغدانوف استقبل مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد

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إستقبل الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد.

وأفاد بيان صادر عن مكتب أبو زيد ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في لبنان، وأكدا أهمية مواصلة الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان في أسرع وقت.

وجدد الجانب الروسي دعمه لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وحق اللبنانيين في اتخاذ القرارات، بشكل مستقل ومن دون تدخل خارجي في كل القضايا الوطنية، وذلك على أساس الحوار والاعتبار المتبادل للمصالح المشروعة".