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كنّا وسنبقى... تيّار ونفتخر (بقلم جومانا ناهض)

26
MAY
2021
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بقلم جومانا ناهض -


تغيب لتعود مجدّدًا تلك الأيّام الّتي تكون فيها الأرض دارنا.تغيب لتعود تلك الأيّام الّتي يستدعينا فيها الحقّ لنصرته. تغيب لتعود تلك الأيّام الّتي نشتاق فيها لهوّيتنا السّياسيّة :الله لبنان عون وبس".
نحن... من نحن؟
نحن الحقّ في زمن الباطل.
نحن الأمل في عتمة اليأس.
نحن المواجهة وقت التّراجع، والقوّة عند الضّعف.
نحن النّضال في وجه الانكسار.
نحن الشّعب العظيم البطل في وجه فئات منكسرة خاضعة.
من نحن؟
نحن الجيل المناضل وجيل الشّباب الّذي لم يخضع يومًا ولم يتراجع يومًا.
نحن من نتمسّك بمبادئ القائد المؤسّس ولا نخاف أن تُسمع صرختنا ما دامت صرخة حقّ. فمن"طلاع برّا" إلى "ما بدنا جيش بلبنان إلّا الجيش اللّبناني" وصولًا إلى الشّعار الأعظم "الله لبنان عون وبس"، كنّا نهتف بها ونتعرّض للقمع من جرّائها وندخل السّجون فيحاولون قهرنا لنسيانها، ولكنّهم لا يعرفون أنّ العونيّ يدخل السّجن مرفوع الرّأس ويخرج منه منتصرًا.

نحن قضيّة وطن...
نحن الوطن.
والوطن لا يموت.

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