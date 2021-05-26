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هل حلت مشكلة البنزين؟

26
MAY
2021
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أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في اتصال ل”الوكالة الوطنية للاعلام”، ان “مصرف لبنان أعطى الموافقة لبعض البواخر التي ستبدأ بالتفريغ ابتداء من الليلة وصباح غد”، مشيرا الى ان “بعض الشركات حصلت على الموافقة وستبدأ تسليم مادة البنزين للمحطات في الدورة”، متمنيا ان “تحصل بقية البواخر على الموافقة”.

ورأى انه “خلال الـ48 الساعة المقبلة ستتحسن الامور عبر التوزيع على المحطات، وبالتالي على المستهلك”.

ولفت الى ان “بعض الشركات حضرت الاذونات حتى تتمكن من تسليم مادة البنزين للسوق من الان حتى السبت المقبل”، موضحا ان “هذا الامر يساهم في بدء حلحلة المشكلة”.

 

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