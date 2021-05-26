الرئيس عون: تميّز الكاثوليكوس كريكور بدروس العشرين بحضوره على الصعيدين الروحي والوطني

A + A -

رئيس الجمهورية عزى طائفة الأرمن الكاثوليك

بوفاة الكاثوليكوس كريكور بدروس العشرين

-----

الرئيس عون: تميّز بحضوره على الصعيدين الروحي والوطني

-----

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من بطريركية الأرمن الكاثوليك ضم المطران جورج اسادوريان والنائب جان طالوزيان والأب رافي هوفهانسيان ومهران بخاريان وجو زوليكيان، نقل اليه نعي الطائفة لكاثوليكوس بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك المثلث الرحمة البطريرك كريكور بدروس العشرون، الذي انتقل الى رحمته تعالى ظهر يوم امس الثلاثاء.

واطلع الوفد الرئيس عون على الترتيبات المتخذة لمراسم الجنازة التي ستقام الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم السبت المقبل في كاتدرائية القديس غريغوريوس المنوّر ومار الياس النبي في بيروت.

وقد اعرب الرئيس عون عن حزنه لغياب البطريرك كريكور بدروس العشرون، منوّهاً بالإنجازات التي حققها خلال ترؤسه بطريركية الأرمن الكاثوليك، والحضور الذي تميّز به على الصعيدين الروحي والوطني. وحمّل رئيس الجمهورية الوفد، تعازيه الحارة الى أبناء طائفة الأرمن الكاثوليك، سائلاً للفقيد الكبير الرحمة في دنيا الخلود.