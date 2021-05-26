قطاع الشباب في التيار الوطني الحر: شو عملت؟ وشو عملنا؟

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بيان صادر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحرّ

شو عملت؟ وشو عملنا؟

انها المرّة الثانية التي تستنفر بها الأجهزة الأمنية منذ 4 آب، فتتحرك بكل حزم لتنفيذ المداهمات.

هي المرّة الثانية بظلّ أشهر قليلة يتمرّد بها القضاء فيضرب بكفٍّ من حديد ويكسّر كافة القيود التي اعتادت تكبيله، فيؤكّد للجميع أنه لن يعصى اي فاسد او قاتل او حتى أيّ مشتبهٍ به امام دولة القانون.

وقد داهمت القوى الأمنية مساء أمس منزل الطالب "شربل رزوق" بتهمة تعليق "يافطة" بعنوان "شو عملت يا غسان؟" وها هي تستدعي اليوم شبان وناشطين الى التحقيق حتى تسألهم بدورها "شو عملتوا؟"

شكراً لاستدعائنا فربما تصل رسالتنا بشكل أفضل بالمباشر فجلّ ما نريده هو المساءلة:

شو عملت؟ بانفجار حوّل عاصمتنا وقلوبنا الى ركام.

شو عملت؟ بملف الأموال المحولة.

شو عملت؟ بالدعاوى السويسرية ضد سلامة.

شو عملت؟ بملفات التلزيمات.

شو عملت؟ بالمضاربة عالعملة الوطنية.

شو عملت؟ بملف الكازينو والنافعة والمهجّرين واكثر من 30 ملف فساد.

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كما اننا نضع احلامنا ومستقبلنا بعهدة القضاء فما تقومون به من مداهمات واستدعاءات لا يزيدنا الا املاً واصرارا. فمن يخوّله ضميره أن يحرك القضاء والأجهزة لمداهمة منازل الطلاب لن يصعب عليه ابداً مداهمة الجاني.

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